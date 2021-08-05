Животных передали хозяевам в целости и сохранности.

Ковровские пожарные спасли из плена дымовой завесы на пожаре в многоквартирном доме в Коврове двух котов.«Начальник пожарно-спасательного отряда Иван Илюхин и пожарный Никита Булатов в ходе разведки вскрывали квартиры четвёртого этажа, на котором находился очаг возгорания и откуда пламя перекинулось на кровлю. В двух квартирах были обнаружены перепуганные питомцы. Спасатели вынесли их на свежий воздух», - рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Животных передали хозяевам в целости и сохранности.Напомним, что в результате крупного пожара на улице Социалистической