Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 06 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 06 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Электронные услуги Росреестра».На вопросы граждан ответит начальник межмуниципального отдела Меленковского и Селивановского районов Управления Росреестра по Владимирской области Гришина Людмила Васильевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 12:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49247) 2-19-30.