Старт из настоящего старинного замка, два с половиной часа бега через девственный лес, броды, по мягкому мху болота к месту каменных осыпей и головокружительных отвесных скал. Еще полтора часа бега к дающему новые силы и омолаживающему фонтану, бьющему из самого сердца Земли.

Старт из настоящего старинного замка, два с половиной часа бега через девственный лес, броды, по мягкому мху болота к месту каменных осыпей и головокружительных отвесных скал. Еще полтора часа бега к дающему новые силы и омолаживающему фонтану, бьющему из самого сердца Земли.После финиша — грандиозный концерт групп Директор Азовского моря и Рекорд Оркестр.Все это Fountastic Rockstle Ultra Trail забег в самом экзотическом месте Владимирской области. В нем планируют участвовать более тысячи человек. 8 дистанций — от скоростной для начинающих до забега по каменистым склонам для опытных раннеров3 сентября - открытие центра соревнований на территории усадьбы Храповицкого4 сентября - старт в посёлке Муромцево.Подробности и запись желающих на сайтеФото