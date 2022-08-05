Программа Мой район дала мощный импульс развитию Вешняков и Перова, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о строительстве новых социальных и транспортных объектов, реабилитации лесопарка Кусково и других улучшениях на востоке столицы.

Программа "Мой район" дала мощный импульс развитию Вешняков и Перова, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал о строительстве новых социальных и транспортных объектов, реабилитации лесопарка "Кусково" и других улучшениях на востоке столицы.Многие жители района Вешняки пользуются Таганско-Краснопресненской линией метро. После завершения строительства большого кольца подземки увеличится популярность Некрасовской линии – в поездах "фиолетовой" ветки станет свободнее, отметил Собянин."В следующем году откроем два диаметра наземного метро – МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" и МЦД-4 "Киевско-Горьковский". Жители Перово и Вешняков получат новые возможности для быстрых и удобных поездок по городу", – рассказал мэр.Также он напомнил о предстоящей реконструкции станции "Выхино". Работы завершат в 2025 году. Кроме того, скоро закончится строительство Московского скоростного диаметра, объединяющего Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды.Собянин сообщил, что за последние годы благоустроены многие знаковые территории двух районов. В 2022 году будет реконструирован стадион "Авангард" и реабилитирован лесопарк "Кусково".На стадионе восстановили историческую колоннаду и мозаичные панно. На поле уложили искусственный газон, сделали систему подогрева. Построено пять спортивных павильонов для единоборств, скейтбординга и командных видов спорта. Территорию между павильонами будут использовать для турниров и праздничных мероприятий.В усадьбе "Кусково" восстановили дорожки, газоны, цветники, создали систему водопровода. В этом году проходит реабилитация лесопарка. Проект поддержали москвичи на портале "Активный гражданин"."Специалисты занимаются реабилитацией 7 прудов, которые обмелели и затянулись илом, а их берега покрылись зарослями камышей и сорной растительностью. Также очищают канал Большого Дворцового пруда. В парке будет высажено порядка более 8 тыс. деревьев и кустарников, разбиты десятки тысяч квадратных метров газонов и цветников", – написал Собянин.Для любителей активного отдыха обустроят беговые и велосипедные маршруты. Наружное освещение предполагается только на основных маршрутах и в местах отдыха, чтобы свет не влиял на жизнедеятельность животных и птиц.Собянин сообщил, что в Вешняках приведут в порядок сквер на улице Юности. Также благоустроят жилой квартал в границах улиц Косинская, Вешняковская и Молдагуловой.В районе Перово реконструируют бывшую промзону "Прожектор" по программе "Индустриальные кварталы". Там построят более 500 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилье, офисные помещения, социальные объекты.В рамках программы реновации новые квартиры получат более 42 тысяч жителей Перова. Строится восемь домов.На улице Старый Гай после комплексной реконструкции открылась Детская городская поликлиника №7 филиал №1. Аналогичные работы пройдут в головном здании поликлиники и ее филиале №4.На Кусковской улице построен комплекс зданий Московского медико-стоматологического университета. В ближайшие годы откроется новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ им. Логинова, введут в эксплуатацию скоропомощной стационарный комплекс Городской клинической больницы № 15 им. Филатова.Ранее мэр Москвы планы развития района Выхино-Жулебино.