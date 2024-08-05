День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 5 августа 2024: праздничные открытки, короткие...

День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 5 августа 2024: праздничные открытки, короткие СМС в прозе и стихахЕжегодно 5 августа Русская православная церковь отмечает праздник явления иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Образ был драгоценной святыней княгини Наталии Алексеевны Нарышкиной, сестры Петра Великого. Она привезла икону с собой в Петербург.5 августа 1888 года в городе произошла страшная гроза. Молния ударила часовню, где находилась икона: стихия опалила шнур, на котором висел образ и разбила кружку для подаяний. Монеты разлетелись, и несколько из них прилипли к поверхности иконы. Лик Богородицы, который потемнел от времени и закоптился от тысяч свечей верующих, обновился и посветлел сам по себе. Во всём Петербурге стало известно о необычном происшествии. К святыне потянулись верующие за помощью и исцелением.По молитвам к Царице Небесной начались чудеса. Вскоре на месте часовни построили полноценную церковь, а через год икона «Всех скорбящих радость» получила второе именование, простодушное и искреннее - «с грошиками»: появилась приметная деталь - те самые монетки из разбитой кружки, прилипшие к поверхности образа. С тех пор Богоматерь в сиянии мандорлы, в окружении ангелов, скорбящих людей и обязательно вместе с монетами. Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» «с грошиками» хранится в церкви Пресвятой Троицы в Санкт-Петербурге.Поздравить родных и близких с днем явления иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» можно в прозе:С Днем явления иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Божия Матерь укроет вас своим Покровом и убережет от всех скорбей!Пусть этот светлый, священный и важный день принесет в каждый дом милосердие, понимание и душевное тепло. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждая важная просьба поможет спасти жизни. Пусть Божья Матерь бережет Вас и Ваших близких.Бог даровал миру Великую Защитницу, С праздником явления иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость! Пусть Царица Небесная защищает от бед и напастей, утоляет печали, непостижимым целебным образом подымает со смертного ложа болящих страдальцев. Принимайте с благодарность душевный покой от Матери Царя Христа. Мир вам.Пускай День иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость будет наполнен бескорыстным добром, искренней любовью и превеликой радостью! Пускай Матерь Божья пошлет тебе крепкое здоровье, достаток и уют в твой дом, а также гармонию и мир в твое сердце! Живи благочестиво и праведно, наполняй каждый день благими делами, и пусть огромное счастье озаряет твою душу!Не менее приятно будет вашим верующим близким получить поздравления в стихах:Пусть Божья Мать Вас охраняет,От бед, тревог уберегает.Добро, любовь и мир сулитИ веру в сердце сохранит!Пускай иконы светлый ликСемью всю Вашу озарит,Врагов и хворь в дом не пускаетИ всем Вам в жизни помогает!Вас с праздником святымОт сердца поздравляю!Здоровья, счастья вам,Любви большой желаю.Пусть Божья Матерь васБлагословит навечно,Душа будет чиста,Пусть добрым будет сердце.Икона Божией МатериПусть дом ваш бережёт.Семья благополучиеИ счастье обретёт.И в день святой и радостныйПусть в сердце будет свет,И мысли будут благостны,И солнцем мир согрет!Пусть Божья Матерь принесетВ твой дом уют, тепло, доход,От бед и слез убережет,Порядок в сердце наведет!Поможет воплотить онаПускай все добрые мечты!Пусть будет жизнь твоя полнаЛюбви, добра и чистоты!(* по материалам сайта pozdravok.com)Фото: ГТРК "Самара"