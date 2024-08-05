День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 5 августа 2024: праздничные открытки, короткие...
День иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 5 августа 2024: праздничные открытки, короткие СМС в прозе и стихах
Ежегодно 5 августа Русская православная церковь отмечает праздник явления иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Образ был драгоценной святыней княгини Наталии Алексеевны Нарышкиной, сестры Петра Великого. Она привезла икону с собой в Петербург.
5 августа 1888 года в городе произошла страшная гроза. Молния ударила часовню, где находилась икона: стихия опалила шнур, на котором висел образ и разбила кружку для подаяний. Монеты разлетелись, и несколько из них прилипли к поверхности иконы. Лик Богородицы, который потемнел от времени и закоптился от тысяч свечей верующих, обновился и посветлел сам по себе. Во всём Петербурге стало известно о необычном происшествии. К святыне потянулись верующие за помощью и исцелением.
По молитвам к Царице Небесной начались чудеса. Вскоре на месте часовни построили полноценную церковь, а через год икона «Всех скорбящих радость» получила второе именование, простодушное и искреннее - «с грошиками»: появилась приметная деталь - те самые монетки из разбитой кружки, прилипшие к поверхности образа. С тех пор Богоматерь в сиянии мандорлы, в окружении ангелов, скорбящих людей и обязательно вместе с монетами. Икона Богородицы «Всех скорбящих Радость» «с грошиками» хранится в церкви Пресвятой Троицы в Санкт-Петербурге.
Поздравить родных и близких с днем явления иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» можно в прозе:
С Днем явления иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость! Пусть образ Богородицы хранит вас от боли, от бед, всякого зла и недругов. Желаю вам мира, тепла, достатка, благополучия и здоровья. Пускай Божия Матерь укроет вас своим Покровом и убережет от всех скорбей!
Пусть этот светлый, священный и важный день принесет в каждый дом милосердие, понимание и душевное тепло. Пусть каждая молитва будет услышана, а каждая важная просьба поможет спасти жизни. Пусть Божья Матерь бережет Вас и Ваших близких.
Бог даровал миру Великую Защитницу, С праздником явления иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость! Пусть Царица Небесная защищает от бед и напастей, утоляет печали, непостижимым целебным образом подымает со смертного ложа болящих страдальцев. Принимайте с благодарность душевный покой от Матери Царя Христа. Мир вам.
Пускай День иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость будет наполнен бескорыстным добром, искренней любовью и превеликой радостью! Пускай Матерь Божья пошлет тебе крепкое здоровье, достаток и уют в твой дом, а также гармонию и мир в твое сердце! Живи благочестиво и праведно, наполняй каждый день благими делами, и пусть огромное счастье озаряет твою душу!
Не менее приятно будет вашим верующим близким получить поздравления в стихах:
Пусть Божья Мать Вас охраняет,
От бед, тревог уберегает.
Добро, любовь и мир сулит
И веру в сердце сохранит!
Пускай иконы светлый лик
Семью всю Вашу озарит,
Врагов и хворь в дом не пускает
И всем Вам в жизни помогает!
Вас с праздником святым
От сердца поздравляю!
Здоровья, счастья вам,
Любви большой желаю.
Пусть Божья Матерь вас
Благословит навечно,
Душа будет чиста,
Пусть добрым будет сердце.
Икона Божией Матери
Пусть дом ваш бережёт.
Семья благополучие
И счастье обретёт.
И в день святой и радостный
Пусть в сердце будет свет,
И мысли будут благостны,
И солнцем мир согрет!
Пусть Божья Матерь принесет
В твой дом уют, тепло, доход,
От бед и слез убережет,
Порядок в сердце наведет!
Поможет воплотить она
Пускай все добрые мечты!
Пусть будет жизнь твоя полна
Любви, добра и чистоты!
(* по материалам сайта pozdravok.com)
Фото: ГТРК "Самара"