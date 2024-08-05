Более 60 случаев самовольного подключения к электросетям выявили энергетики во Владимирской...
Более 60 случаев самовольного подключения к электросетям выявили энергетики во Владимирской области
Сотрудники «Энергосбыт Волга» за первое полугодие 2024 года зафиксировали во Владимирской области 63 случая самовольного подключения к электросетям. В тройку лидеров антирейтинга по числу выявленных нарушений вошли Александровский, Петушинский и Судогодский районы:
Александровский район – 16
Петушинский район – 8
Судогодский район – 7
Вязниковский район – 6
Муром – 6
Владимир – 4
Радужный – 4
Гороховецкий район – 3
Собинский район – 3
Суздальский район – 3
Юрьев-Польский район – 3
«Энергосбыт Волга» напоминает: физлицам по статье 7.19 КоАП РФ грозит административное наказание - штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.
Из-за нарушителей страдают и соседи, которые исправно оплачивают счета за электроэнергию. Самовольные подключения снижают качество электроснабжения, провоцируют скачки напряжения и увеличивают риск возникновения пожаров.
Сообщайте об известных вам фактах самовольного подключения к электросети по телефону горячей линии «Энергосбыт Волга» 8 (4922) 77-30-00 с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу или по электронной почте [email protected]
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Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky