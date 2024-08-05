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<a href="https://33live.ru/novosti/05-08-2024-bolee-60-sluchaev-samovolnogo-podklyucheniya-k-elektrosetyam-vyyavili-energetiki-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Более 60 случаев самовольного подключения к электросетям выявили энергетики во Владимирской области</a> - Более 60 случаев самовольного подключения к электросетям выявили энергетики во Владимирской...