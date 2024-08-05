Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.

Сбор краснокнижных грибов может привести к штрафу до миллиона рублей и лишению свободы на срок до четырех лет. Эти меры действуют, в том числе, во Владимирской области, как сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко 4 августа. В этом регионе к запрещенным для сбора грибам относятся Головач гигантский, Паутинник фиолетовый, Веселка обыкновенная, Ежовик коралловидный, Гиропор каштановый, Трюфель белый, Грифола курчавая.С 2024 года также введен запрет на сбор рядовки мацутакэ. Уголовная ответственность предусмотрена и за уничтожение редких растений, таких как женьшень настоящий и родиола розовая.