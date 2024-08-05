Нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы.
Сбор краснокнижных грибов может привести к штрафу до миллиона рублей и лишению свободы на срок до четырех лет. Эти меры действуют, в том числе, во Владимирской области, как сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на адвоката Елену Кудерко 4 августа. В этом регионе к запрещенным для сбора грибам относятся Головач гигантский, Паутинник фиолетовый, Веселка обыкновенная, Ежовик коралловидный, Гиропор каштановый, Трюфель белый, Грифола курчавая.
С 2024 года также введен запрет на сбор рядовки мацутакэ. Уголовная ответственность предусмотрена и за уничтожение редких растений, таких как женьшень настоящий и родиола розовая.