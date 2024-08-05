Как сообщили в пресс-центре МВД России, обвиняемый через посредника предложил потерпевшему стать депутатом Государственной Думы. За содействие в этом деле злоумышленник попросил 5

Как сообщили в пресс-центре МВД России, обвиняемый через посредника предложил потерпевшему стать депутатом Государственной Думы. За содействие в этом деле злоумышленник попросил 5 миллионов рублей. Конечно, никакой помощи фигурант оказывать не собирался, потому что таких возможностей у него не было. В 2023 году в УМВД по Владимирской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в