Жительница Бурятии нашла свою тезку в Муроме. У женщин полностью совпадают не только имена, но и даты рождения. Только выяснился этот интересный факт при неприятных обстоятельствах. Дело в

Жительница Бурятии нашла свою тезку в Муроме. У женщин полностью совпадают не только имена, но и даты рождения. Только выяснился этот интересный факт при неприятных обстоятельствах. Дело в том, что у жительницы Мурома есть долги, которые приставы «повесили» на ее тезку из другого региона. Об этом случае рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда. Когда жительница