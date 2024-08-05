Сигарета во время распития алкоголя привела к гибели 47-летнего мужчины. Пожар случился в ночь с 3 на 4 августа в городе Струнино. Как сообщили в МЧС, примерно в половину третьего загорелась

Сигарета во время распития алкоголя привела к гибели 47-летнего мужчины. Пожар случился в ночь с 3 на 4 августа в городе Струнино. Как сообщили в МЧС, примерно в половину третьего загорелась квартира в одноэтажном кирпичном доме по адресу: улица Суворова, 14. На место прибыли 6 спасателей, они ликвидировали огонь на площади 30 квадратных метров. К