Идет собрание в ЦК. Горбачев:
- Товарищи, настали тяжелые времена, вынужден сообщить вам, что в 90 году у нас не будет мясных продуктов. Что вы будете делать?
Зал молчит. Тут встает один мужик и говорит:
- Будем работать 10 часов в сутки!
Горбачев:
- Ладно. В 91 году у нас не будет молочных продуктов. Что будем делать?
Опять тишина, потом встает тот же мужик:
- Будем работать 16 часов в сутки!
Горбачев:
- А в 92 году у нас не будет хлеба! Что будем делать, товарищи?
Опять встает тот же мужик:
- Будем работать круглосуточно!
Горбачев:
- Молодец, товарищ! Так держать! А можно ли узнать, где вы работаете?
- В крематории, Михаил Сергеич!!!
еще анекдот!