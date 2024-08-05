В эфире программы «Ваше право» рассказали, какие меры приняты прокуратурой по обращениям...

В эфире программы «Ваше право» рассказали, какие меры приняты прокуратурой по обращениям радиослушателейВ прямом эфире программы "Ваше право" юриста Ларисы Павловой первый заместитель прокурора Владимирской области Юлия Калистова рассказала о том, какие меры приняты прокуратурой по обращениям наших радиослушателей.