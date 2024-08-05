Новая дорога протяженностью 750 метров появится в деревне Починки Гусь-Хрустального района. Кроме того, появятся новые тротуары, 23 дорожных знака, разметка, 54 светодиодных светильника, съезды

Новая дорога протяженностью 750 метров появится в деревне Починки Гусь-Хрустального района. Кроме того, появятся новые тротуары, 23 дорожных знака, разметка, 54 светодиодных светильника, съезды к жилым домам. Об этом сообщили в пресс-службах правительства и минтранса. Рабочие уже переустроили сети водопровода и заменили водопропускную трубу на въезде в деревню. Сейчас дорожники делают основание дороги и отсыпают