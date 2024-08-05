50 эвакуированных, 10 квадратных метров пламени. 4 августа случился пожар в столовой завода «Электрокабель», находящемся по адресу: Кольчугино, улица Карла Маркса, 3. Спасателям о нем сообщили в

50 эвакуированных, 10 квадратных метров пламени. 4 августа случился пожар в столовой завода «Электрокабель», находящемся по адресу: Кольчугино, улица Карла Маркса, 3. Спасателям о нем сообщили в 10:39, рассказали в пресс-службе МЧС. При этом возгорание было обнаружено раньше, около 10:15. Пожар не был крупным и его довольно быстро потушили. Полсотни рабочих эвакуировали. К счастью, пострадавших