В Юрьев-Польском районе перед судом предстанет 25-летний житель Ивановской области.

В Юрьев-Польском районе перед судом предстанет 25-летний житель Ивановской области. Молодого человека обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл 21 ноября прошлого года в районе села Сорогужино. Правоохранители установили, что фигурант управлял машиной «Тойота Камри». Он неправильно выбрал скорость, не учёл дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. В результате иномарка съехала в кювет, а пассажир получил тяжёлые травмы.Уголовное дело в отношении жителя Ивановской области передано в суд.