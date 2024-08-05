В ближайший вторник, 6 августа, по ряду адресов на Рябиновой, Прохладной, Сиреневой и других улицах во Владимире полностью перекроют подачу газа.

В ближайший вторник, 6 августа, по ряду адресов на Рябиновой, Прохладной, Сиреневой и других улицах во Владимире полностью перекроют подачу газа. Об этом рассказала горадминистрации.Голубого топлива не будет с 9.00 до 16.00. Отключение связано с производством работ на газопроводе низкого давления.«Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.