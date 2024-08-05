Волонтеры Лиза Алерт нашли двух пенсионерок, заблудившихся в лесу в Судогодском районе...

Волонтеры "Лиза Алерт" нашли двух пенсионерок, заблудившихся в лесу в Судогодском районеДобровольцам отряда "ЛизаАлерт" понадобилось больше суток, чтобы найти, и еще пять часов - чтобы эвакуировать из леса двоих пенсионерок. Так глубоко в дебри женщины забрели, пытаясь самостоятельно найти дорогу домой.Жительницы Судогодского района ушли в лес за ягодами на рассвете. К вечеру внучка одной из них забила тревогу.По заявке в деревню Новая выдвинулись 14 поисковиков, полицейские, кинологи, жители ближайших деревень. Позже к ним на помощь прибыли еще 35 волонтеров поискового отряда.Обессилевших старушек нашли под утро в плохо проходимом болотистом лесу. Для их эвакуации пришлось вызывать трактор. Технику предоставил Владимирский лесхоз. У населенного пункта "потеряшек" встретила бригада "скорой". Сейчас с обеими пенсионерками все в порядке.