Александр Григорьев назначен начальником Инспекции государственного надзора в области обращения с...

Александр Григорьев назначен начальником Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.Начальником Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области распоряжением главы области назначен Александр Григорьев, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Напомним, ранее он работал в ранге временно исполняющего обязанности начальника ветинспекции.Александр Германович Григорьев родился в 1970 году в Ржеве Тверской области, имеет высшее профессиональное образование.В нашем регионе работал на руководящих должностях в ОАО «Владимирское» по племенной работе, Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю. С 2018 года – заместитель директора Департамента ветеринарии, с 2023 года – заместитель начальника Инспекции государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.Фото: пресс-служба Правительства ВО.