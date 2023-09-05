С сегодняшнего дня, 5 сентября, Александр Горбачёв больше не работает главным тренером, сообщили в социальных сетях и на сайте ФК “Торпедо”. Увольнение случилось по согласию сторон,

С сегодняшнего дня, 5 сентября, Александр Горбачёв больше не работает главным тренером, сообщили в социальных сетях и на сайте ФК “Торпедо”. Увольнение случилось по согласию сторон, сообщают на официальном сайте. Исполнять обязанности главного тренера теперь будет Сергей Дубровин. На должности главного тренера Александр Горбачёв пробыл полтора года – он возглавил футбольный клуб в начале 2022