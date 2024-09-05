Каково жить по соседству с автосервисом? Жители села Суходол недовольны шумом со стороны кузовной мастерской и такой вот парковкой вдоль дороги. Говорят, машины закрывают проезд их личному

Каково жить по соседству с автосервисом? Жители села Суходол недовольны шумом со стороны кузовной мастерской и такой вот парковкой вдоль дороги. Говорят, машины закрывают проезд их личному транспорту на улице Владимирской. Во время работы нашей съемочной группы дорога была свободна. Автохлам стоял на обочине. Но так бывает не всегда, жалуются молодые мамы. Подчас тяжело пройти