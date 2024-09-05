Максим Галкин* признался подписчикам, где находится в настоящее время.

Максим Галкин* признался подписчикам, где находится в настоящее время.Муж Аллы Пугачевой иноагент Максим Галкин* в настоящее время находится вдали от своей семьи. Он оставил Примадонну с детьми и уехал в Израиль. Об этом он проговорился в личном блоге. Рассказывая о запланированных гастролях, он внезапно прервался из-за постороннего шума."Что это у нас тут в Израиле летит? Просто вертолет", – сказал пародист.Кроме того, он добавил, что в начале октября даст концерт в Вене, затем улетит в Амстердам, а после отправится в большой тур по США. При этом комик добавил, что на его выступления в Америке часть билетов уже выкуплена полностью, поэтому он подумывает о расширении программы.Поклонники обрадовались новой информации. Они гадали, где же сейчас находится Галкин*: в Латвии с детьми и женой, на Кипре или в Америке. Оказалось, что иноагент живет один в Израиле. Ведь еще буквально несколько дней назад Аллу Пугачеву вместе с Лизой и Гарри видели в одном из ресторанов Юрмалы. По словам ее ближайшего окружения, она намерена провести там весь сентябрь.Напомним, психологи переволновались после появления этой новости. По их мнению, психическое здоровье детей Пугачевой может серьезно пострадать из-за постоянных переездов. Ведь в обжитом месте они оставляют своих друзей, привычки и знакомую атмосферу.*признан в России иностранным агентом.