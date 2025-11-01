Среди погибших трое детей.

Во Владимирской области подвели итоги пожароопасного и купального сезонов на заседании региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. ПодробностиЗамгубернатора Эдуард Селезнёв и и.о. начальника МЧС Руслан Блинов озвучили тревожные цифры: с начала года произошло 36 лесных пожаров, 3 торфяных и свыше 500 палов травы.Купальный сезон унёс жизни 26 человек, среди которых трое детей.