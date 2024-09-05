Муромский Окский парк после благоустройства станет не только местом приятного времяпрепровождения, но и музеем насыщенной городской истории. В общественном пространстве активно ведутся

Муромский Окский парк после благоустройства станет не только местом приятного времяпрепровождения, но и музеем насыщенной городской истории. В общественном пространстве активно ведутся работы по реконструкции, кроме того, уже пять месяцев продолжаются археологические раскопки. Евгений Рычков, глава округа Муром Это место не только красивое с точки зрения природы, видно Оку, это еще и наше историческое наследие,