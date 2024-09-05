Добиваться устранения свалок приходится через суд. Предписания прокуратуры не действуют на местные власти, было направлено несколько таких предупреждений, но мусор так и остался на местах.

Добиваться устранения свалок приходится через суд. Предписания прокуратуры не действуют на местные власти, было направлено несколько таких предупреждений, но мусор так и остался на местах. В ходе проверок надзорного ведомства выяснилось, что на въезде возле села Зиновьево Раздольевского поселения находится свалка площадью 1000 квадратных метров. Среди мусора – строительные и коммунальные отходы, а также растительные