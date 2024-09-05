Праздничные мероприятия начнутся в 12:00.

В субботу, 7 сентября, в Павловском, на территории «Усадьбы двух генералов», пройдет уже ставший традиционным Праздник молока. Программа мероприятия включает множество увлекательных активностей для людей всех возрастов. Праздничные мероприятия начнутся в 12:00.На специализированных площадках состоится фермерская ярмарка, полевая кухня и выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Владимирский филиал РСХБ представит свой проект «Вкусная пятница». Музыкальное сопровождение обеспечат творческие коллективы из Коврова и Владимира. Также запланированы интересные мастер-классы, шоу с молочными деликатесами и праздничная лотерея, где главным призом станет молоденький бычок от местного хозяйства «Муравия».Одним из ключевых моментов фестиваля станет подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса на лучшее качество сырого коровьего молока, организованного Минсельхозом Владимирской области. Узнать, кто станет лучшим молочником региона, можно будет, посетив праздник.