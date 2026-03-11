10 марта во Владимирской области прошло первое заседание регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия». Уже этой осенью, 18-20 сентября,

10 марта во Владимирской области прошло первое заседание регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия». Уже этой осенью, 18-20 сентября, состоятся выборы депутатов Госдумы. На предварительном голосовании решается, какие кандидаты будут представлять партию на выборах. «Единая Россия» – единственная в стране партия, которая приглашает всех сограждан участвовать в предварительном отборе. Народные кандидаты –