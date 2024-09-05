Полицейские задержали 31-летнего закладчика у железнодорожного вокзала во Владимире.

В Во Владимире сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, который занимался закладками наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ЛО МВД на транспорте 2 сентября.Злоумышленника поймали, когда он собирался извлечь наркотик из заранее подготовленного укрытия. В ходе расследования выяснилось, что за время своей деятельности он оставил 15 закладок по всему городу. В каждой из находок содержался амфетамин, общий вес которого превышает 27 граммов.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ, касающееся незаконного производства, продажи или пересылки наркотических средств. Мужчина был помещен под арест, а максимальное наказание, предусмотренное по указанной статье, может составить до 20 лет лишения свободы.