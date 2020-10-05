Отвалившаяся штукатурка, грязь, плесень, наклонившиеся стены и надписи вандалов. В таком состоянии, до недавнего времени, находились стены Богородице-Рождественского монастыря во

Отвалившаяся штукатурка, грязь, плесень, наклонившиеся стены и надписи вандалов. В таком состоянии, до недавнего времени, находились стены Богородице-Рождественского монастыря во Владимире. Но в этом году Госинспеция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на их ремонт. К работам приступили в конце сентября – рассказал настоятель мужской обители. Кирилл, наместник Богородице-Рождественского монастыря г. Владимира: В настоящее