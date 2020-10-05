Предварительно из-за неисправности узлов и агрегатов возникло воспламенение горючих элементов.

В Ковровском районе на федеральной трассе М-7 прямо во время движения вспыхнул автомобиль. По информации регионального МЧС,сообщение о пожаре поступило в 9.25.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, во время движения из задней части авто пошёл дым, водителю сигналили другие водители на дороге, он остановился, самостоятельно покинул машину и появилось пламя. Предварительно из-за неисправности узлов и агрегатов возникло воспламенение горючих элементов. Пожар был ликвидирован на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 7 человек.Добавим, что накануне около 9 часов вечера сгорел автомобиль в селе Илькино Меленковского района. Пожар был ликвидирован на площади 3 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 1 единица техники, 3 человека.