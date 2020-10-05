Подозреваемые - 49 и 33-летний мужчины - задержаны сотрудниками отдела МВД России по Юрьев-Польскому району и коллегами из Вязников.

В отдел МВД России по Юрьев-Польскому району обратились владельцы местной конюшни. Они сообщили, что ночью из загона пропали две лошади, рассказывает УМВД по Владимирской области.На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленники вывели животных через повреждённое ограждение. Сумма причинённого ущерба составила 270 000 рублей.«В результате розыскных мероприятий оперативники установили возможный маршрут передвижения подозреваемых и задержали их. Предполагаемыми преступниками оказались 49 и 33-летний мужчины», - поясняет пресс-служба УМВД региона.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). Похищенные лошади возвращены законным владельцам.