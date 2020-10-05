В Камешковском районе продолжается поиск семилетнего Савелия Роговцева. Сегодня ровно неделя с момента его исчезновения. Наш корреспондент Никита Тарбеев встретился с родителями пропавшего мальчика.

В Камешковском районе продолжается поиск семилетнего Савелия Роговцева. Сегодня ровно неделя с момента его исчезновения. Наш корреспондент Никита Тарбеев встретился с родителями пропавшего мальчика.Александр Роговцев:- Ощущение, что вот сейчас придёт домой. Ждём с большим нетерпением - всё открыто все...Светлана Роговцева:- Кажется , что просто это сон. Вот откроем глаза и он- вот он.Возвращения семилетнего Савелия Роговцева родители ждут уже больше недели. Его ищут сотни людей и до сих пор- ни единой зацепки. Первоклассник исчез в двухстах метрах от дома - по дороге с остановки школьного автобуса - и никаких следов. Одна из версий - похищение, но родители заявляют, что Савелий никогда бы не сел в машину к незнакомым .Светлана Роговцева:- Если он не знает, он стесняется , есть у него боязнь какая-то , пока не познакомится. Вот я в школу когда водила его в первые дни -со мной- я говорю - вот детки, смотри, познакомишься , вот он вышел с класса уже спокойный, что он уже кого-то узнал - такой вот.Семья Роговцевых - родители, четверо детей и бабушка приехали в Россию из Луганской народной республики. Три года назад купили дом в Горках. Они благодарят всех людей, которые откликнулись на призыв о помощи. Мама Савелия говорит - не ожидала, что их будет так много.Светлана Роговцева:- Поддержка чувствуется , колоссальная причем. Помогают многие люди. Не только с ближайших областей приехали... С других областей, которые далеко находятся. Хотим выразиьт благодарность, что оказали... откликнулись многие , что помогают, поддерживают.Виктор Дулин, координатор поискового отряда «Лиза Аллерт»:- Вот всё , что вы видите на карте - желтое, синее, различные цвета - это пешие группы , которые ходили по конкретной местности.Сорок пять тысяч километров - это путь который проделали поисковые отряды. На карте практически нет не закрашенных зон - заброшенные здания, колодцы, водоемы - в окрестностях посёлка волонтёры, совместно с полицией и сотрудниками МЧС обследовали все. Каждый найденный предмет, который может быть связан с пропавшим мальчиком, активисты передают следователям.Виктор Дулин, координатор поискового отряда «Лиза Аллерт»:- Нашли портфель, молоток и два мотка скотча - то есть это дети строили в лесу шалашик, но его надо все-равно проверять. Мы понимаем, что это никакого отношения не имеет к парню, но надо проверять. Передано в СКР, СКР работает по нему.Поисковый штаб развернулся в местном ДК, каждый день сюда приезжают сотни людей - из разных районов области, из других регионов. Кто-то вечером уезжает -завтра на работу, многие ночуют прямо здесь.Евгения Еллиева, волонтер поискового отряда «Лиза Аллерт»:- Вот там за занавесочкой нам привезли кровати поставили, это вообще сцена дома культуры, поставили кровати, там есть раскладушки. /// Кто как спит- в спальниках на пенках , на полу , кто как поместился , в машинах. Сейчас машин поменьше, потому что по задачам уехали, а так здесь просто не проехать не запарковаться, многие машины ночью заведённые, потому что кто-то у себя там спит. ))Еда, напитки, вещи первой необходимости - все это приносят неравнодушные люди. Светлана Свистунова приехала из Коврова- привезла плов и гуляш из гречки.Продовольствия в штабе сейчас хватит на неделю вперёд.Светлана Свистунова:- Вот сегодня всё утро готовила, потому что я поняла , ой у меня прям мурашки, что людям надо поесть. Это обязательно.Волонтёры заявляю , что будут продолжать поиски до тех пор, пока будет возможность это делать, и пока есть надежда.Никита Тарбеев, Семён Карпов, Вести Владимир.