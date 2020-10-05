На круглом столе руководители и специалисты Управления Росреестра по Владимирской области подробно остановятся на темах, посвященных новеллам законодательства в строительстве и работе органа регистрации прав.

Круглый стол на тему «Новеллы законодательства в области долевого строительства и регистрация прав в условиях ограничений » состоится 7 октября при поддержке издания «Аргументы и факты».На круглом столе руководители и специалисты Управления Росреестра по Владимирской области подробно остановятся на темах, посвященных новеллам законодательства в области строительства и работе органа регистрации прав в условиях ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией на территории Владимирской области.В частности, участники обсудят изменения, внесенные в Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».На открытии выступит руководитель Управления Алекксей Александрович Сарыгин.Свои доклады представят заместитель руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев, заместитель руководителя Управления Людмила Сергеевна Ларина, начальник отдела государственного земельного надзора Денис Сергеевич Ломтев, начальник отдела геодезии и картографии Ольга Борисовна Строгова, заместитель начальника отдела организации, мониторинга и контроля Наталья Юрьевна Федорова.Круглый стол пройдет в среду, 07.10.2020 г. Начало в 09-00. Место проведения – Управление Росреестра по Владимирской области, ул. Офицерская, 33А