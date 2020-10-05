Дорожные работы продлятся до 11 октября

До 11 октября движение возле пересечения «Пекинки» с улицей Горького будет затруднено из-за асфальтирования проезжей части на заезде с федеральной трассы М-7 в областной центр, пояснили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».«На этом участке рабочие занимаются расширением дороги и укладкой нового покрытия. На время строительных работ организован проезд через перекрёсток», - комментируют ситуацию в «Упрдоре».Напоним, что на прошлой неделе, с 28 сентября по 4 октября, подрядчиком расширялся съезд с улицы Горького на Пекинку.