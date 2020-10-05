Груз, находившийся в полуприцепе - 20 еврокубов с мыльным раствором, массой 20 тонн - начал смещаться и шесть кубов из них вылились на дорогу.

Ковровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении водителя, по вине которого погиб человек, еще двое получили травмы.Напомним, произошло 12 мая прошлого года. На трассе «Москва-Нижний Новгород» в Ковровском районе водитель, управляя большегрузом, не справился с управлением, в результате чего машину занесло и произошел наезд на металлический отбойник. Груз, находившийся в полуприцепе - 20 еврокубов с мыльным раствором, массой 20 тонн - начал смещаться и шесть кубов из них вылились на дорогу. На скользкой трассе произошло сразу несколько аварий. В одной из них погибла женщина, она скончалась в реанимационном отделении от тяжелых травм.