На плацу взвод солдат. Старшина Петренко командует:
-Рядовой Одутловатый выйти из строя!
-Спустить штаны до колен!
Рядовой Одутловатый ошарашенный выходит из строя, но приказание выполняет. Старшина Петренко, делая умный вид, говорит:
-Вот у Пушкина детородный орган был длиной 6 см, и он написал Капитанскую дочь, но капитаном тебе не быть!
-А у Толстого детородный орган был длиной 9 см, и он написал Воскресенье, но по воскресеньям увольнения тебе не видеть!
-У Лермонтова он вырос до 12 см, и он написал Мцыри, что он под этим подразумевал, не могу понять???
-Но ты здоровенный дедина и достоинство у тебя 26 см, а письмо домой написать для тебя проблема.
еще анекдот!