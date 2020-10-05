На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 5 октября лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 5 октября лабораторно подтверждено 57 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
12 - в Гусь-Хрустальном районе
10 - в Муромском районе
8 - во Владимире
8 - в Александровском районе
4 - в Петушинском районе
4 - в Юрьев-Польском районе
3 - в Гороховецком районе
3 - в Киржачском районе
2 - в Суздальском районе
2 - в Вязниковском районе
1 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7540 случаев заболевания.
1343 - во Владимире
1080 - в Гусь-Хрустальном районе
724 - в Петушинском районе
731 - в Муромском районе
634 - в Ковровском районе
588 - в Александровском районе
407 - в Вязниковском районе
322 - в Собинском районе
332 - в Юрьев-Польском районе
230 - в Кольчугинском районе
210 - в Меленковском районе
176 - в Судогодском районе
155 - в Киржачском районе
165 - в Суздальском районе
147 - в Селивановском районе
124 - в Гороховецком районе
100 - в Камешковском районе
72 - в Радужном
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.