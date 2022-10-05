Сезон для грибников и напряжённые будни для поисковиков региона. Только за минувшие выходные в...

Сезон для грибников и напряжённые будни для поисковиков региона. Только за минувшие выходные в "Лиза Алерт" поступило 13 заявок о потерявшихся в лесу. Как не заблудиться, что с собой брать и что делать, если всё-таки не можете найти дорогу назад? Сегодня о правилах поведения в таких случаях нам расскажет Марина Киселёва, волонтёр-поисковик регионального отделения "Лиза Алерт".