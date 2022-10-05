Подведем итоги дня вместе:
Авдеев в учебке.
- От обмундирования до питания. Итоги визита...
Подведем итоги дня вместе:
Авдеев в учебке.
- От обмундирования до питания. Итоги визита губернатора Александра Авдеева в ковровский учебный центр для мобилизованных
Дело о дебошире.
- Смелость "под градусом" сменилась раскаянием за решеткой. Сколько лет суд дал Роману Максимову за избиение человека и угрозы в адрес сотрудника полиции?
День учителя.
-За ними - будущее страны. Как в центре культуры и искусства на соборной сегодня поздравили учителей ?