На сцене Областного дворца культуры и искусства во Владимире прошло торжественное награждение...

На сцене Областного дворца культуры и искусства во Владимире прошло торжественное награждение педагогов, приуроченное ко Дню учителя.Почетные грамоты и дипломы вручили сотрудникам общеобразовательных учреждений и преподавателям колледжей. Особая признательность - ветеранам педагогического труда. Поздравила учителей с профессиональным праздником и депутат Законодательного Собрания Инна Гаврилова. Инна Евгеньевна, сама педагог и директор школы, отметила важность труда учителей и их ответственность перед будущим страны. Напомним, 2023-й год указом Президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника.Инна Гаврилова, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Наша работа трудная, порой изматывающая. Мы с вами много работаем и, приходя домой, тоже начинаем работать. Не всегда хватает даже времени на семью.Тетрадки, переживания, решения сложных каких-то ежедневных задач. Но, тем не менее, мы с вами самые, наверное, счастливые люди, потому что мы нашли себя в жизни, мы нашли свое призвание. Я уверена, что в образовании не бывает случайных людей. Те, кто приходит и ошиблись, они быстренько покидают школу, и школа очень хорошо расставляет все на свои места. Либо дети и школа - это твое, либо нет. И я уверена, что сегодня происходят очень серьезные и правильные перемены. Посмотрите - на самом высшем уровне в стране признали, что мы с вами не предоставляем образовательные услуги. Каждый, сидящий здесь в зале, и те, кто остались в коллективе - это Учитель и Наставник с большой буквы, и это тоже сегодня признано нашей страной. То, что мы на самом деле с вами не просто наполняем информацией детские головы - мы с вами воспитатели. Мы с вами должны научить учиться, любить учиться, стремиться к новым знаниям детей. Но еще мы с вами должны воспитать в детях такие понятия, как долг, совесть, милосердие, Родина, которые, естественно, являются базовыми сегодня для всей нашей страны и для нашего будущего.В Законодательном собрании и вчера, и сегодня, и завтра вопросы образования всегда стоят в приоритете. Совсем недавно была поддержана и принята к рекомендации инициатива - региональная поддержка кадетского образования. Уже 3 года региональный бюджет имеет такую строчку, как "помощь муниципалитетам в подготовке школ к новому учебному году". Это не обязанность регионального бюджета, но она есть, выделяется эта поддержка, и я очень надеюсь, что еще одна инициатива обязательно получит хорошее позитивное продолжение - это безопасность школы.Сегодня это очень важно и вы прекрасно понимаете, что меряться полномочиями здесь невозможно - это наши дети. Вообще, вот я смотрю на зал и уверена, что любому из нас по плечу решение той задачи, которую перед нами поставил Президент - это выведение на лидирующие позиции российского образования.