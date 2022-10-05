Сегодня, 5 октября, в час ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Большие...

Сегодня, 5 октября, в час ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Большие Вески в Александровском районе.Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям, и на момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение по всей площади двух домов, расположенных на одном участке. Существовала угроза перехода огня на соседние строения.Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 206 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 8 человек личного состава от МЧС, а также от ДПК «Андреевское» 1 единица техники 1 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Причина пожара устанавливается.Фото: https://33.mchs.gov.ru/