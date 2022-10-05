На территории региона за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 387 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 5 октября лабораторно подтверждено 387 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 22 случая меньше, чем накануне. Ежедневная заболеваемость снижается в течение недели.159 - во Владимире52 — в Муромском районе46 — в Ковровском районе47 — в Гусь-Хрустальном районе17 — в Суздальском районе15 — в Кольчугинском районе14 — в Юрьев-Польском районе7 — в Александровском районе6 — в Камешковском районе6 — в Вязниковском районе4 — в Петушинском районе4 — в Гороховецком районе3 — в Киржачском районе3 — в Радужном1 — в Меленковском районе1 — в Селивановском районе1 — в Собинском районе1 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 172 574 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).