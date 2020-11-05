Министерству цифрового развития предложили ввести штрафы для иностранных IT-компаний за цензуру российских СМИ. С такой инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).

Министерству цифрового развития предложили ввести штрафы для иностранных IT-компаний за цензуру российских СМИ. С такой инициативой выступила Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ).Предложение о введении штрафов изложено в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова главе Минцифры Максуту Шадаеву. Автор призывает рассмотреть возможность ареста денежных счетов нарушителей.Роскомнадзор отмечает, что Facebook, Google и Twitter блокируют доступ к материалам 20 российских СМИ. Максимальная сумма штрафа за это составляет десять тысяч рублей.В ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров уверены, что это слишком мало. АППСИМ предлагает увеличить штраф для иностранных юрлиц от 10 миллионов рублей до одного процента от международной выручки, сообщает РИА Новости.Также в ассоциации предложили разработать закон "О блогерах". "Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве "блогера" и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ", – сказано в письме.Ранее Роскомнадзор призвал Google прекратить цензуру российских СМИ. Речь идет о маркировке "нежелательное содержимое", которую сервис YouTube ставит на контент отечественных телеканалов.Ведомство потребовало от Google соблюдать российские законы. Там указали на недопустимость нарушения статьи 29 Конституции России о запрете цензуры.Роскомнадзор уже обращался к зарубежной компании с аналогичными требованиями. В одном из них шла речь о фильме "Беслан", который YouTube убрал из публичного доступа. Таганский суд Москвы признал ограничения актом цензуры.