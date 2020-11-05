В Меленках завершился четвёртый этап программы "Комфортная городская среда".

В Меленках завершился четвёртый этап программы "Комфортная городская среда". А особенностью парковой зоны стал фонтан - уменьшенная копия фонтана во Владимире перед Драмтеатром.Детская площадка, новая сцена, антивандальные лавочки, объекты физики для ребят постарше и, в результате голосования жителей, появился фонтан. В дальнейшем, его можно будет сделать даже музыкальным. Объекты для обновления в своём городе жители выбирали сами. Последнее слово, согласно программе, всегда остаётся за ними. Теперь городской парк приобрёл ухоженный вид - благодаря активному участию жителей на всех этапах строительства.