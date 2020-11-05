Работа по закупке лекарств уже началась.

Сто четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено в регионе за прошедшие сутки. Больше всего заболевших во Владимире- 23 случая , 13- в Муромском районе, 11- в Гусь-Хрустальном. 112 пациентов с диагнозом КОВИД-19 закрыли больничные. То есть второй день подряд выздоровевших , по официальным данным, больше , чем заболевших, и количество активных носителей вируса немного снизилось- их две тысячи четыреста восемьдесят один.Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- Система здравоохранения действительно работает с неимоверным напряжением. На сегодня развёрнуто 1236 коекк для оказания помощи пациентам с КОВИД. Это уже 18 стационаров на сегодняшний день. За выходные только дни открылось 15 коек в Камешковской больнице и сегодня открылось 26 коек в Вязнкиковской районной больнице. Тем не менее загрузка коечного фонда просто колоссальная - на сегодняшнее утро на этих койках находится 1115 пациентов.В понедельник во Владимирскую область поступили федеральные средства на приобретение современных эффективных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Работа по закупке лекарств уже началась. Она будет произведена в рамках прямого договора, чтобы пациенты смогли вовремя получить жизненно важные препараты.