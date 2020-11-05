Работа по закупке лекарств уже началась.
Сто четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено в регионе за прошедшие сутки. Больше всего заболевших во Владимире- 23 случая , 13- в Муромском районе, 11- в Гусь-Хрустальном. 112 пациентов с диагнозом КОВИД-19 закрыли больничные. То есть второй день подряд выздоровевших , по официальным данным, больше , чем заболевших, и количество активных носителей вируса немного снизилось- их две тысячи четыреста восемьдесят один.
Елена Утемова, директор департамента здравоохранения Владимирской области:
- Система здравоохранения действительно работает с неимоверным напряжением. На сегодня развёрнуто 1236 коекк для оказания помощи пациентам с КОВИД. Это уже 18 стационаров на сегодняшний день. За выходные только дни открылось 15 коек в Камешковской больнице и сегодня открылось 26 коек в Вязнкиковской районной больнице. Тем не менее загрузка коечного фонда просто колоссальная - на сегодняшнее утро на этих койках находится 1115 пациентов.
В понедельник во Владимирскую область поступили федеральные средства на приобретение современных эффективных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Работа по закупке лекарств уже началась. Она будет произведена в рамках прямого договора, чтобы пациенты смогли вовремя получить жизненно важные препараты.