При Джо Байдене США продолжат слабеть и погружаться во внутренние проблемы, убежден политолог Алексей Зубец. По его мнению, ближайшие 10-20 лет станут временем перестройки Соединенных Штатов.

При Джо Байдене США продолжат слабеть и погружаться во внутренние проблемы, убежден политолог Алексей Зубец. По его мнению, ближайшие 10-20 лет станут временем перестройки Соединенных Штатов.У Байдена нет позитивной экономической программы, у Трампа она была, считает Зубец. Но республиканцу помешали пандемия коронавируса и движение Black lives matter ("Жизни черных важны") – если бы не два этих фактора, нынешний глава Белого дома победил бы с большим отрывом, заявил эксперт.Если выборы в США выиграет Байден, негативные процессы в экономике пойдут по нарастающей, предупреждает Зубец. Он предрек спад экономики, снижение уровня жизни, повышение градуса общественного недовольства.Период неопределенности ждет американскую энергетику, считает политолог. Он напомнил, что демократы выступают за развитие альтернативных источников энергии – ветряков, солнечных батарей. Это нанесет ущерб сланцевой добыче в США, уверен политолог.По его мнению, ближайшие 10-20 лет станут периодом перестройки американской экономики и общества. Противостояние Байдена и Трампа – проявление внутреннего кризиса в Соединенных Штатах, сказал Зубец в интервью "Украина.ру".Президентские выборы в США прошли 3 ноября. За демократов традиционно голосуют прибрежные территории, за республиканцев – срединная Америка.Итоги голосования решают "колеблющиеся" штаты. Байден вырвался в них вперед.Демократ одержал победу в Мичигане, Висконсине и Миннесоте. В сумме это дало ему 36 голосов выборщиков. Сейчас у Байдена 264 голоса, для победы нужно 270.У Трампа – 214 голосов. Выиграть выборы в США он сможет, если одержит верх в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и успешно испорит результаты в Аризоне.