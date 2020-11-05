Доля заразившихся среди старшеклассников уменьшилась почти в два раза.

Дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов столичных школ продлено еще на две недели — с 9 по 22 ноября 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте.Градоначальник отметил, что заразившихся среди старшеклассников в городе стало в два раза меньше за три недели дистанционного обучения. Также удалось стабилизировать ситуацию с заболеваемостью во всем городе, но в последние дни ситуация вновь стала обостряться, что видно по количеству госпитализаций и выявляемых больных. В связи с этим дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов продлевается до 22 ноября.Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования. Берегите себя и своих близких!, — заключил мэр города.