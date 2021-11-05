Дополнительный пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 15:00, с понедельника по субботу...

Дополнительный пункт вакцинации будет работать с 10:00 до 15:00, с понедельника по субботу включительно рядом с торговым центром «SPAR».В Гусь-Хрустальном продолжают работать прививочные пункты в отделениях городских поликлиник № 1 и № 2, в медицинском центре «Алмед» (где прививку может сделать приписное население). Горожанам также доступна вакцинация в мобильном пункте у ТЦ «Весна». Для городских предприятий дополнительно работают две мобильные бригады, с помощью которых производственники проходят вакцинацию, практически не покидая рабочее место.