Два брата из Мурома организовали подпольный игорный клуб. По версии следствия, в своем городе они оборудовали помещения на улицах Советской и Муромской под зал игровых автоматов, привлекли

Два брата из Мурома организовали подпольный игорный клуб. По версии следствия, в своем городе они оборудовали помещения на улицах Советской и Муромской под зал игровых автоматов, привлекли операторов и охранников. Обвиняемым 55 и 62 года. Заведения для азартных развлечений работали круглосуточно. Только впускали не для всех. Двери находились на замке. Попасть вовнутрь можно было по