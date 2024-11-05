Женщина использовала служебное положение для пополнения своего банковского счета.

В Кольчугино Владимирской области началось судебное разбирательство по делу бывшей начальницы отделения почты. Женщину обвиняют в присвоении 800 000 рублей.Как сообщила прокуратура Владимирской области, следствие установило, что женщина использовала служебное положение для пополнения своего банковского счета, не внося деньги в кассу. В июне 2023 года она присвоила 460 тыс. рублей, а в октябре – еще 470 тыс. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ущерб обвиняемая возместила, и дело уже передано в суд.