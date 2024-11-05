Футбольная команда «Грань» из Гусь-Хрустального стала победителем финальных игр Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч – допризывникам. Допризывная молодёжь – Родине», сообщили

Футбольная команда «Грань» из Гусь-Хрустального стала победителем финальных игр Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч – допризывникам. Допризывная молодёжь – Родине», сообщили в правительстве области. В этом году футболисты ездили на финал в город Волжский Волгоградской области. В полуфинальном матче наши земляки одержали победу в серии послематчевых пенальти против дагестанского «Арсланбека». В финале состоялась игра с командой