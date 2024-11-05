В День народного единства прошла встреча с ветеранами СВО.

В Суздале Владимирской области в День народного единства прошла встреча с ветеранами СВО, на которой обсуждались вопросы государственной поддержки, трудоустройства, реабилитации и патриотического воспитания молодежи.Глава региона отметил, что в июле 2024 года бойцы учредили Ассоциацию ветеранов СВО Владимирской области и создали телеграм-канал. Председатель организации Руслан Богатов подчеркнул важность товарищеской поддержки для адаптации ветеранов к мирной жизни. Губернатор также сообщил о предстоящей отправке очередного груза в зону СВО для поддержки военнослужащих.Напомним, ранее мы писали, что